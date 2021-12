Juliana é eliminada no Big Brother Brasil

Com o novo sistema de votos sendo utilizado pela primeira vez, Juliana deixou o Big Brother Brasil na noite desta terça-feira, 23, em paredão com Ana Paula. A bailarina paulista perdeu a votação em todas as cinco regiões do Brasil e no SMS, sendo eliminada por 6 a 0.

Bial exaltou as musas no discurso de saída. "Se não um poeta, que fosse um atleta, um jogador de vôlei, montaria que não refugasse, braços que não negassem teu abraço, boca, que dissesse vem meu bem bem-vinda, vem. Você que surgiu, não veio, que agora você parta, nunca vá. Então, digo eu: vem, bem-vinda, Juliana.", disse.

"Não sei nem o que falar agora, dei o máximo de mim. A experiência foi ótima", afirmou Juliana, ainda emocionada ao deixar o programa.

A votação, que teve mais de 100 milhões, ficou assim:

Norte: 64%

Nordeste: 61%

Centro-Oeste: 64%

Sudeste: 60%

Sul: 56%

SMS + telefone: R$ 59%

