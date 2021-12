Juju Salimeni puxará ônibus de seis toneladas em programa

A repórter do "Legendários" (Record), Juju Salimeni, vai enfrentar um desafio pesado no programa deste sábado, 27. A loira vai tentar puxar um ônibus no treinamento para receber o título de "A Mulher Mais Forte do Brasil".

Musa da galera fitness, Juju terá que suar muito no quadro de desafios "Você Faz o Que Eu Faço?". Ela vai realizar um circuito de força e, além de puxar um ônibus de seis toneladas, também vai levantar uma bola de ferro e um tronco de 80 kg.

adblock ativo