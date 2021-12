Juiz conclui que inquérito contra Zezé Polessa é exagero

O inquérito instaurado para investigar se a conduta da atriz Zezé Polessa tinha relação com a morte do motorista Nelson Lopes foi arquivado pela justiça do Rio de Janeiro. No início de janeiro, a atriz se envolveu em uma briga com o taxista que prestava serviços a Rede Globo no Projac. Após uma discussão com Zezé, o taxista, que era idoso, teve um infarto e morreu.

De acordo com o juiz 2º Vara Criminal de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Marco José Mattos Couto, testemunhas do caso foram ouvidas e ajudaram a concluir que não existia nenhuma prova que ligasse a atriz com a morte do motorista. Ainda segundo o juiz, houve um evidente exagero investigatório.

Zezé está no ar em Salve Jorge, onde interpreta a personagem Berna, no núcleo turco da trama.



