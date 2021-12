Juca de Oliveira fala de vocação e censura no Grandes Atores

Original de São Roque, interior de São Paulo, o ator Juca de Oliveira conta sua trajetória no programa Grandes Atores, que vai ao ar nesta quinta-feira, 12, às 23h, no Viva. Entre as memórias, a descoberta da vocação artística graças ao conselho de um amigo.

"Um companheiro meu, lituano, me aconselhou a fazer um teste vocacional, já que eu estava confuso. Perguntei: 'Não paga nada? Então eu vou!'. Fui fazer o teste e, para meu espanto, dizia que eu não deveria fazer nem engenharia nem medicina, que tinha que seguir a advocacia e entrar para o teatro".

Ainda sobre o dom, Juca complementa: "Eu tinha indubitavelmente vocação. Vocação é vontade e eu tinha vontade de fazer".

A difícil adaptação à cidade grande foi amenizada pelo ingresso na Escola de Arte Dramática (EAD), em São Paulo. "Foi a melhor fase da minha vida. Nós éramos caipiras com dificuldades de se enturmar em São Paulo. Tínhamos uma carência afetiva. Quando eu cheguei lá, essa insuficiência foi coberta pelo afeto daquelas pessoas. Eu sentia que o diretor amava seus alunos. Era efetivamente um amor".

Maus bocados

A época da censura também é lembrada pelo ator, que, ao lado do amigo e parceiro de profissão Gianfrancesco Guarnieri, passou por maus bocados até chegar à televisão.

"O teatro social que nós fazíamos estava literalmente proibido. Não era possível fazer uma peça porque tinha que enviar antes para a censura. Então, a única forma de existência profissional era a TV. Fomos chamados para a Tupi. Ou você ia para a televisão ou morria de fome".

A carreira, iniciada com Quando o Amor É Mais Forte (1964), é detalhada através de seus personagens marcantes. Entre eles, o mítico João Gibão, de Saramandaia (1976); o vilão Alberto Parreiras, de O Semideus (1973); Santiago, de Avenida Brasil (2012); e o protagonista de Nino, o Italianinho (1969).

"O Geraldo Vietri colocou no Nino uma qualidade fundamental do ser humano, a solidariedade. Isso é uma coisa fundamental na espécie humana", filosofa. Ainda sobre o personagem, comenta, impressionado: "Até hoje as pessoas me param na rua por causa do Nino".

Baú de recordações

A resistência do pai quanto à escolha profissional também faz parte do baú de recordações do veterano. "Quando entrei para faculdade de direito, meu pai, um chofer de táxi, ficou apaixonado por isso. Contou para todos os amigos. Um dia, esse filho revela que está deixando a faculdade pelo teatro. Ele ficou furioso e disse 'que vergonha'. Anos depois, saindo do teatro, vi meu pai na porta. Aquilo era o inicio de uma reconciliação maravilhosa".

Sobre a profissão, Juca resume: "Ser ator é viver duas vezes! Olha que maravilha".

