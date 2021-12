Ju Moraes e Ludmillah Anjos ficam no The Voice

As baianas Ju Moares e Ludmillah Anjos foram escolhidas para para permanecer no The Voice Brasil, na penúltima exibição do programa da Rede Globo, neste domingo, 2. A participante do time da cantora Cláudia Leitte interpretou a música "Se", de Djavan, e foi eleita pelo público com 51% dos votos

Em votação no site do programa, a baiana foi aprontada pelos internautas como a participante com a melhor performance no primeiro dia de apresentação ao vivo. Neste domingo é a segunda vez que o público opta pela baiana na votação.

Já Ludmillah Anjos, do time de Carlinhos Brown, foi escolhida para ficar pelo cantor e compositor baiano.

Das outras três cantoras que disputaram a permanência no The Voice com Ju Moraes, Thalita Pertuzatti foi a escolhida por Cláudia Leitte. Bella Stone e Nayra Costa deixaram a atração.

