Jovens atores de novela têm feito o público sonhar acordado

Como se já não bastassem os dois atores principais, Thiago Lacerda e Sergio Guizé, para tirar o fôlego das telespectadoras, o elenco de Alto Astral, está cheio de gatos. Entre as caras novas, estreantes ou ainda pouco conhecidas na TV, estão Hugo Bonemer, Fábio Audi, Marcos Reis, Alejandro Claveaux, Nando Rodrigues e Gabriel Godoy.

Intérprete do fotógrafo Nicolas na trama, Hugo Bonemer tem 27 anos, é natural de Maringá (PR), está solteiro e aproveita o tempo livre para ler, escrever, malhar e pintar. Ele conta que contracenar com atores consagrados ainda é uma novidade. "A experiência de trabalhar com gente grande da televisão me deixa com a barriga gelada. Pessoas como a Elizabeth Savala, por exemplo, significam muito pra mim", revela o ator.

Bonemer não se considera vaidoso. "Deixo a vaidade mais para os personagens. Mas, em casa, prefiro ficar mais à vontade. O único hábito que aprendi com a profissão, por conta das gravações externas e para manter uma pele saudável, foi usar filtro solar no rosto e nas mãos, todos os dias. Mas acredito que seja mais uma questão de saúde".

Desafio

Fábio Audi, 27 anos, estreou na TV na pele do jornalista Heitor, colega de trabalho de Laura (Nathalia Dill), em Alto Astral. "Este talvez seja o maior aprendizado da minha vida. O desafio é conseguir controlar a mente e encontrar o melhor caminho para o papel", fala o ator, natural de Itapira, no interior de São Paulo, que já tinha feito sucesso no cinema, com o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, lançado em 2014, que recebeu vários prêmios no Brasil e no exterior.

Sobre o reconhecimento dos fãs, Audi diz ser uma novidade gratificante. "Sempre me deparo com alguém na rua que fala sobre o personagem. No começo, ouvia comentários como: 'Pega leve com a sua mãe, garoto! ' (Suzana, interpretada por Adriana Prado). Estou achando muito legal ter a resposta das pessoas no dia seguinte", diz o ator, que gosta de cuidar do visual. "Mas nada exagerado!", avisa.



Já Alejandro Claveaux, 32, que na novela vive César, irmão de Samantha (Cláudia Raia), também já deu o ar da graça em Malhação, em 2011, mesmo ano em que fez uma participação na novela Insensato Coração. No ano passado, integrou o elenco da série O Caçador e fez uma participação especial nos primeiros capítulos de Império, no papel de Josué, antes de viver o trambiqueiro da novela das 19h.

Novato na trama, o catarinense Marcos Reis, 30 anos, vive o nadador Léo, que tenta aliciar Gustavo (Guilherme Leicam). "Para se manter financeiramente, ele vende substâncias ilícitas e seu papel na história é apresentar esta fonte de renda ao personagem do Guilherme", lembra o ator, estreante em novelas. "É a chegada num ambiente novo, que ainda tenho muito para conhecer, mas que já sinto como bastante familiar", completa.

Nadador

O mato-grossense Nando Rodrigues, 30 anos, que interpreta o nadador Ricardo, já está mais acostumado com o trabalho na TV. Sua estreia foi em 2009, em Vende-se um Véu de Noiva (SBT). Na Globo, fez uma participação em Viver a Vida (2010), participou de Malhação no ano seguinte e, em 2012, esteve na novela Aquele Beijo. Antes de Alto Astral, interpretou o personagem Virgílio na segunda fase da trama de Em Família (2014).

Na pele do divertido Afeganistão, Gabriel Godoy, 31 anos, também está em sua primeira novela, mas já tinha atuado no cinema e em uma série na TV paga (O Negócio, da HBO). Natural de São Paulo, Godoy diz estar aproveitando a vida no Rio de Janeiro. "Esportes sempre fizeram parte da minha vida e agora estou testando novas práticas, com praia e sol". Além disso, o ator conta que também gosta de escrever pequenos roteiros e editar vídeos. "Sempre que tenho tempo, também crio alguma coisa", diz.

Um pouco do talento do rapaz pode ser visto no canal dele no Youtube, chamado Canal dos Fominhas, especializado em futebol e gastronomia, criado em parceria com Fabiano Tatu, Vinícius de Oliveira e Marcos Dadi.

Solteiro, Godoy só pensa agora em ser feliz. "Tenho muitos sonhos e de muitas coisas, pois são os sonhos que me alimentam. Quero um amor, filhos, um labrador, uma casa com piscina e um gramado bem verdinho, viagens, restaurantes", finaliza o gato. E quem não quer? Candidatas não vão faltar...

adblock ativo