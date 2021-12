Jovem músico baiano desenvolve trilha sonora original para série norte-americana

O som eletrônico desenvolvido pelo jovem baiano Gil Daltro ganhou espaço na série norte-americana Texas Metal. O convite para produzir as seis músicas para o seriado partiu do também baiano Jera Cravo, engenheiro de som que gravou centenas de bandas de rock em Salvador na década passada.

“Trabalhamos juntos pela primeira vez em 2006 quando Jera gravou, mixou e masterizou a demo da Ocarina, banda de hardcore que fiz parte entre 2005 e 2009. Atualmente ele é o engenheiro de som do estúdio La Hacienda Creative em Montreal, no Canadá. Ele estava acompanhando meus trabalhos e fez o convite pra que eu enviasse um instrumental para a produção do programa. Eles gostaram e pediram mais e acabamos fechando 6 músicas”, explica Gil Daltro.

O músico não esconde a emoção e a felicidade em ter seu trabalho divulgado nos Estados Unidos. “Comecei a fazer música entre os 8 e 9 anos de idade. Sempre estive atento a trilhas sonoras de filmes e programas de TV. Algumas das minhas influências vem desse meio. Então poder ouvir minhas composições embalando cenas foi como realizar um sonho”, confessa.

Gil Daltro teve que produzir um som diferente do que estava acostumado a fazer. A série pede um som no estilo da franquia cinematográfica Velozes e Fuirosos. “O processo de composição exigiu um pouco de pesquisa. O programa é sobre uma oficina que modifica carros no Texas, e o rap do sul dos EUA é bem diferente. O ritmo é cadenciado e os graves tremem o ambiente. Mergulhei nos elementos característicos do estilo”, ressalta.

A série Texas Metal é exibida todas as terças-feiras no canal Velocity, da Discovery Channel, e ainda não tem previsão de estreia no Brasil. Gil Daltro espera que novas chances apareçam e avalia que esta oportunidade é parte de um espaço que tem crescido aos beatmakers, produtores musicais que constroem sons instrumentais com elementos percussivos, a partir de uma melodia.

Novos projetos

O jovem músico baiano anuncia novos projetos para o próximo ano. “Estou trabalhando em canções próprias que serão lançadas como singles ao longo de 2018. Em paralelo, estou escrevendo algumas músicas, que devem se tornar um EP, com Galf AC, que para mim é um dos melhores MC's de Salvador. Também estou escrevendo alguns trabalhos com M7, que é um MC catarinense”, revela Gil Daltro.

E é com a vibe positiva que Gil Daltro espera 2018. Sobre o mundo das séries de TV, revela uma novidade. “Por fim, terei uma composição na série documental canadense Dreamcatcher Bios. O episódio em questão é uma biografia sobre o Taboo do Black Eyed. Estou feliz por tudo isso”, conclui.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

