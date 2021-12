José Wilker morre no Rio aos 66 anos

O ator José Wilker morreu na manhã deste sábado, 5, em sua casa no Rio de Janeiro. Não há informações sobre a causa da morte, mas há a suspeita de que a morte tenha sido por um infarto fulminante.

A última participação do ator em novelas foi em 2012, em Amor à Vida, de Walcyr Carrasco, na qual interpretou o médico Herbert.

O ator, que viveu personagens memoráveis no cinema, como no filme 'Dona Flor e Seus Dois Maridos', deixa 3 filhas.

Biografia

José Wilker de Almeida nasceu em 20 de agosto de 1947, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Mas ainda criança foi morar com a mãe em Recife, cidade onde começou sua carreira como locutor de rádio, e aos 19 anos se mudou para o Rio de Janeiro para estudar Sociologia, mas abandonou o curso na Pontifícia Universidade Católica para se dedicar exclusivamente ao teatro.

A vida como ator profissional começou no Movimento Popular de Cultura (MPC) do Partido Comunista. Lá, estudou teatro, dirigiu espetáculos pelo sertão e realizou documentários sobre a cultura popular.

Estreou nas telenovelas em 1971, em Bandeira 2, de Dias Gomes, na TV Globo, e desde então, não parou de dar vida a personagens marcantes, como Roque Santeiro, na novela de 1985 da TV Globo que levava o mesmo nome, Giovanni Improtta, em Senhora do Destino, personagem que ganhou um filme próprio devido à popularidade, entre outros sucessos, como o presidente Juscelino Kubitscheck na minissérie JK e o Coronel Jesuíno Mendonça, no remake de Gabriela, cujo bordão Vou lhe usar se tornou "febre" nas redes sociais.

No cinema, o ator estreou em 1965, no filme A Falecida, com uma participação não creditada. O filme ainda tinha Fernanda Montenegro como protagonista.

Entre seus papéis memoráveis na telona estão Tiradentes, no filme Os Inconfidentes, de 1972; Vadinho, do recorde de bilheteria nos cinemas Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1976 e Antônio Conselheiro, de Guerra de Canudos, de 1997.

Amante da sétima arte, tem aproximadamente 4 mil fitas em casa, foi diretor-presidente da Rio Filme e comentarista oficial da transmissão do Oscar da Rede Globo.

Além de ator, José Wilker também era diretor, tendo dirigido o humorístico de grande repercussão Sai de Baixo, na TV Globo, na década de 1990.

Na vida pessoal, Wilker teve três filhas: Mariana, com a atriz Renée de Vielmond, Isabel, com a também atriz, Mônica Torres, e Madá, com a jornalista Cláudia Montenegro. O ator também foi casado com a atriz Guilhermina Guinle.

