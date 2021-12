José Mayer viverá romance com Lília Cabral em saramandaia

Longe da TV desde Fina Estampa (2011), onde interpretou o divertido e aproveitador Pereirinha, o ator José Mayer volta em cena no papel de Zico Rosado, na próxima novela das 23h da Globo, Saramandaia.

Na trama, Zico Rosado é um fazendeiro defensor na briga para manter o nome da cidade como Bole-Bole, que também batiza o título de sua cachaça. Para deixar sua vida ainda mais confusa, a empresária Vitória, personagem de Lília Cabral, chegará à cidade para balançar seu coração.

No folhetim escrito por Ricardo Linhares e dirigido por Denise Saraceni, o personagem de Mayer será o grande inimigo de Lua Vianna, personagem destinado a Fernando Belo. A nova das onze é inspirada na obra original de Dias Gomes e receberá altos investimentos em efeitos especiais. A trama, baseada no realismo fantástico, exibirá diversos personagens com características e poderes sobrenaturais.

Zico Rosado, por exemplo, expele formigas pelo nariz. O professor Aristóbulo Camargo, vivido pelo ator Gabriel Braga Nunes, irá se transformar em lobisomem em diversas ocasiões. Para atingir o maior realismo possível, a Globo contratou a equipe que trabalhou nos efeitos visuais da franquia Harry Potter.



Saramandaia tem estreia prevista para junho, ocupando a faixa de programas que sucedem a trama das 21h. O elenco conta ainda com Leandra Leal, Fernanda Montenegro, Aracy Balabanian, Ana Beatriz Nogueira, Marcos Palmeira, entre outros.

adblock ativo