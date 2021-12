José Mayer tem alta após ficar 30 dias internado

José Mayer deixou a Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro, neste domingo, 29, após passar por tratamento durante 30 dias contra granulomatose de Wegener, doença autoimune que pode ser fatal se não for diagnosticada no início.

A granulomatose de Wegener causa inflamação nos tecidos e vasos sanguíneos dos rins, pulmões e nariz.

