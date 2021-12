José de Abreu é punido em R$ 20 mil por fake news envolvendo facada de Bolsonaro

O ator José de Abreu foi condenado a pagar R$ 20 mil ao Hospital Albert Einstein por danos morais, após uma publicação no Twitter, em janeiro de 2019, acusando o hospital de ter participado da elaboração da facada sofrida pelo presidente durante a campanha presidencial.

"Inegáveis as consequências negativas advindas da publicação feita pelo apelante e, em face da ofensa à imagem, fama e reputação da apelada, o dano extrapatrimonial restou bem caracterizado", declarou a relatora do caso, Maria do Carmo Honório.

A decisão da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão de primeira instância. Mesmo após apagar o conteúdo da publicação, o artista que apresentou recurso, alegando cerceamento de defesa, foi condenado.

adblock ativo