José Alfredo faz caçada ao inimigo em "Império"

José Alfredo, personagem de Alexandre Nero na novela "Império", da Globo, descobre o nome de seu grande inimigo. Trata-se do homem que está por trás do plano de vingança de Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) e que é o responsável pelo roubo de sua fortuna de um banco na Suíça. Ele se chama Fabrício Melgaço, mas, ao menos por enquanto, essa pode ser uma identidade falsa.

O comendador fará uma lista de suspeitos que poderiam ser mandantes da armação para destruí-lo e começará uma verdadeira caçada na novela das nove. O homem de preto passará a desconfiar de todos que o cercam, principalmente de Maria Marta (Lília Cabral). Até Josué (Roberto Birindelli), seu fiel escudeiro, entrará na lista de possíveis suspeitos de usarem o "codinome" Fabrício Melgaço.



No meio dessa investigação feita pelo protagonista de Império, o autor da trama, Aguinaldo Silva, vai mostrar que Silviano (Othon Bastos) esconde um segredo devastador.

O mordomo deixará claro que odeia o ex-patrão em duas cenas: primeiro, ele olhará um porta-retrato com foto do comendador e desejará que ele esteja sofrendo muito "onde estiver". Depois, Silviano ficará violento ao descobrir que o marido de Marta está vivo. Ele arremessará um copo contra a parede. O público também verá que o mordomo é o único que sabe o motivo escuso de sua patroa não tocar no nome de seu primeiro marido. Para completar, Silviano ainda guarda um segredo relacionado ao acidente aéreo que matou os pais de Amanda (Adriana Birolli).

Suspense

Dessa forma, faltando menos de dois meses para o fim do folhetim, que acaba dia 13 de março, Império pretende segurar o telespectador com muito suspense. As pistas serão dadas diariamente na trama. A cada passo José Alfredo descobrirá algo novo, como o fato do verdadeiro Maurílio Ferreira estar morto e enterrado e ser filho de um homônimo de Sebastião Ferreira (Reginaldo Faria).

A pedido do todo-poderoso, Cristina (Leandra Leal) descobre na Suíça que toda a fortuna da família foi roubada pelo homem que se identifica como Fabrício Melgaço. "Eu vou descobrir de quem se trata, pode apostar que vou", afirmará o comendador assim que ouvir esse nome da boca da filha. Antes disso, José Alfredo fica sabendo que Fabrício Melgaço foi o homem que cuidou do translado do corpo do verdadeiro Maurílio Ferreira.



Em participação especial, Laura Cardoso interpretará Jesuína, mãe de Maurílio. O corpo dele foi levado para a cidade de São João Del Rei, em Minas Gerais, terra em que o noivo de Marta diz que nasceu e viveu sua infância pobre.

Porém, uma cena também vai mostrar que Jesuína está envolvida no mistério que ronda José Alfredo. Assim que ele sair da casa dela, a mulher ligará para um homem: "É Jesuína, a mãe de Maurílio! Eu sei, você disse que eu só deveria ligar em caso de urgência, mas acho que é urgente, sim. Veio um homem aqui querendo saber notícias do meu filho. Não, ele não disse o nome, mas eu ouvi o motorista chamar ele de... De quê, mesmo? Comandante? Não...". Alguém do outro lado da linha sopra outra palavra e ela fala: "Ah! Foi isso mesmo que você falou, comendador. Mas eu fiz tudo como combinamos", diz.

Bancando o detetive, José Alfredo e seu motorista vão conseguir o endereço de Fabrício Melgaço, mas, quando chegarem ao local, serão recebidos por um homem armado com um fuzil. Depois do susto, eles descobrem que o inimigo de José Alfredo já foi procurado por lá diversas vezes, mas não mora no endereço, e os donos chegaram a registrar ocorrências na polícia por conta disso.

