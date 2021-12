Jornalistas da Globo podem ser mudados de telejornais

O diretor geral da Rede Globo, Carlos Henrique Schroder, continua fazendo mudanças no setor do jornalismo da emissora carioca. Após tirar Carla Vilhena do Bom Dia SP e Zileide Silva do Bom Dia Brasil, a emissora planeja substituir Sandra Annenberg, Renata Ceribelli e William Waack à frente de seus respectivos jornalísticos.

De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, Sandra deve deixar a bancada do Jornal Hoje em breve, assim como Renata, coapresentadora do Fantástico, e William Waack, atualmente no Jornal da Globo. No entanto, seus destinos ainda são desconhecidos. Recentemente, Carla Vilhena deixou o Bom dia SP para ser repórter do Fantástico e Zileide Silva saiu do Bom dia Brasil para voltar à reportagem do Jornal Nacional.

Ainda segundo Carlos Henrique Schroder, a partir de setembro todos os telejornais da Globo serão em HD. Lembrando que os jogos da Copa das Confederações também serão realizados em alta definição.

