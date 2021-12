Mais uma jornalista baiana está fazendo sucesso em São Paulo. Trata-se de Analice Salles, apresentadora da Record em Salvador que está temporariamente transferida para a rede na Barra Funda.

Apoio

Analice está reforçando a equipe de Fabíola Gadelha, que está indo bem na edição matinal do Balanço Geral, e também está dando apoio ao Cidade Alerta, com Marcelo Rezende. Analice tem recebido elogios pelo trabalho. A tendência é, cada vez mais, a Record buscar talentos dentro de suas afiliadas, em vez de pagar exorbitâncias salariais para estrelas da concorrência.

Por sinal...

Bastou Marcelo Tas deixar a bancada do CQC para voltarem a assediá-lo. Record e SBT teriam interesse no rapaz, mas ele deve ficar mesmo é na Band - como repórter especial ou com um programa solo.

Esfria

O programa Esquenta (Globo), de Regina Casé, levou uma sovinha no ibope do programa Domingo Show, de Geraldo Luís (Record). Foi 11 a 10 para a Record. A Globo já planeja várias mudanças para o Esquenta em 2015.

E lá vamos nós de novo!

Ou é um sinal claro de (des)progressão caquética ou sinal de envelhecimento precoce, ou pura burrice mesmo, mas este colunista VOLTOU a confundir Rafael Cortez (que deixou a Record e voltou para a Band) e Felipe Andreoli - que nunca saiu da Band e não só atua no CQC, mas já ocupou espaço até nos programas esportivos na casa. A coluna pede desculpas a Andreoli e à sua grande e simpática família, parte da qual mora em Salvador e acompanha atentamente ao jornal A TARDE. Piedade.

Bastidor

Voltaaaaaando a falar em Rafael Cortez (pelo amor de Deus, nada a ver com o Felipe), ele acabou saindo da Record porque recusou-se a se tornar coadjuvante do programa da Sabrina...

Bastidor 2

Depois do fracasso de seu programa de namoricos, Rafael teve a chance de ganhar um quadro no programa de Sabrina, mas não aceitou: bateu o pé que queria porque queria um programa só seu. Aí a Record lhe entregou o boné.

Repouso e água de coco

Se alguém pergunta a Patrícia Poeta quais seus planos mais imediatos, ela tem respondido na lata: muita rede e água de côco.

Deus-dará

Para um ator e apresentador talentoso e badalado como Dan Stulbach, que chegou a substituir Fátima Bernardes, chamou atenção a incrível malemolência com que a Globo tratou sua saída. Não houve pressão para que ficasse, houve só uma pseudo contraofertazinha e olhe lá.

Beicinho

Meio de brincadeira, outro dia, Silvio Santos fez beicinho para Jassa. Ele acha que o cabeleireiro prefere aparecer mais no programa da Cátia Fonseca (Gazeta) do que no seu, no SBT. Jassa, no passado, já chegou a ser sondado para ser apresentador no próprio SBT - um reality show sobre beleza, mas não se empolgou.

Tensão nos bastidores

É grande a tensão nos bastidores de duas gigantes do entretenimento: Disney e Nickleodeon estão numa luta de vida e morte por um contrato com a atriz Miranda Cosgrove - mais conhecida pelo seriado iCarly.

Alegria na galera

A banda R5 (cujo líder é Ross Lynch, do seriado Austin & Ally) pode retornar ao Brasil para mais um show no primeiro semestre de 2015. Por enquanto é só especulação, mas vale a pena ficar atento porque os ingressos desaparecessem do dia para a noite e os meninos são bem talentosos.

Por hoje é só pessoal

Não errei nadica de nada do Felipe Andreoli desta vez!

adblock ativo