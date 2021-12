Jornal Nacional muda cenário e integra redações

O Jornal Nacional (TV Globo) mudou o cenário. Na noite da última segunda-feira, 19, foi apresentado para os telespectadores o novo formato do JN. A mudança também ocorreu na trilha sonora e efeitos de luz.

A ideia do novo cenário é integrar redação, tv e internet. A inauguração do novo formato teve um bloco inteiro do Jornal Nacional. O público pôde ver um pouco da cerimônia, que contou com a participação dos diretores e jornalistas da Rede Globo.

“É significativo que no auge de um período crítico da vida nacional estejamos inaugurando um moderno estúdio de jornalismo da Globo”, disse o presidente do grupo Roberto Irineu Marinho.

adblock ativo