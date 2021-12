Jornal da Globo já tem substituta para William Waack

A jornalista Renata Lo Prete, de 51 anos, foi a escolhida para substituir o apresentador William Waack durante suas ausências no Jornal da Globo.

Segundo informações da coluna Notícias da TV, Renata foi comunicada na semana passada que está em "stand by" do âncora.

Uma das principais jornalistas de política do país, Renata é editora e comentarista do Jornal das Dez, da GloboNews, e vai estrear como apresentadora na Globo, e pode ser a substituta de Waack quando ele deixar definitivamente o jornal. Eventualmente, ela já aparecia como comentarista do Bom Dia Brasil e no próprio Jornal da Globo.

William Waack segue sozinho à frente do noticiário após a saída de Christiane Pelajo, na última quarta-feira, 14.

