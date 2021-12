Joia Rara: Viktor se declara para Sílvia

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 28, Viktor diz a Sílvia que a ama e pede que ela não viaje com Franz. Davi se sente humilhado quando Thereza termina o namoro. Tenpa e Sílvia perdem o navio. Joel pergunta a Aurora se ela está apaixonada por Davi. Manfred flagra Viktor com Sílvia. Iolanda propõe a Mundo que os dois fujam juntos.

Venceslau pega uma joia sem que Pilar veja e dá para Volpina usar. Conceição vê Eulália comendo na cozinha e reage de forma receptiva, surpreendendo Matilde e Serena. Aurora convida Davi para ir à sua estreia no cabaré. Sílvia se prepara para viajar e diz a Ernest que trará Franz de volta.

Perdeu o capítulo de sábado, 26? Então assista aos vídeos.

