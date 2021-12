Joia Rara: Viktor discute com Silvia

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 5, Amélia conta para Tenpa que Manfred a beijou contra a sua vontade. Manfred fica arrasado com o desprezo de Amélia e Gertrude o consola. Viktor discute com Silvia e depois a beija. Manfred demonstra ternura por Ernest, que o trata friamente.

Dália diz a Lola que não se arrepende de ter armado o flagrante. Fabrício avisa Mundo que conseguiu o dinheiro para pagar a fiança de Iolanda. Manfred propõe a Décio que eles assaltem a joalheria Hauser.

