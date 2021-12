Joia Rara: Venceslau conta para Manfred que é seu pai

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 20, Manfred obriga Gertrude a jurar lealdade a Ernest. Sonan vai embora do mosteiro rumo ao Brasil. Iolanda descobre que o apartamento onde mora com Venceslau é de Manfred. Davi tem dificuldade para encontrar emprego. Arlindo elogia Lola e Aurora fica enciumada. Laura é intimada a depor no processo de guarda de Tavinho.

Venceslau invade a mansão e ameaça contar um segredo a Ernest, mas é expulso por Manfred. Aurora propõe se aliar a Cléo para boicotar a apresentação de Lola. Silvia sonha com Pérola. Nuno conta para Toni e Gaia que o orfanato foi fechado. Venceslau conta para Manfred que é seu verdadeiro pai.

Perdeu o capítulo de sábado, 18? Então assista aos vídeos.

adblock ativo