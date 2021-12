Joia Rara: Vanceslau diz a Manfred que ele é seu filho

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 21, Manfred chora de raiva ao saber que é filho de Venceslau. Franz vê Manfred agredir Venceslau e interfere. Valter diz a Salete que Ernest a recompensará por ter fechado o orfanato. Silvia diz a Bibiana que precisa encontrar Pérola. Franz leva Venceslau para a casa de Mundo.

Manfred obriga Ernest a servir café aos funcionários da fábrica. Pérola visita o avô no trabalho e diz que está orgulhosa dele. Passa-se um mês. Matilde se arruma para seu casamento com Rubens. Com roupas comuns, Sonan chega à casa de Amélia, para alegria de Pérola.

Venceslau exige que Manfred o nomeie vice-presidente da Fundição Hauser.

