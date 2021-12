Joia Rara: Toni vai buscar Gaia no porto

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 7, Manfred ameaça Décio. Toni fica atormentado com a possibilidade de Gaia estar viva. Odilon faz um teste no cabaré e Arlindo o contrata como cantor. Pérola visita Tenpa no hospital e, diante dela, ele acorda. Joel sente ciúme de Aurora com Davi. Hilda vai à mansão consolar Ernest pelo roubo das joias, mas não o encontra.

Manfred entrega Décio para Benito. Ernest se desespera com a possibilidade da falência da joalheria. Hilda fica insegura ao saber que Gaia pode estar viva. Décio conta para Valter que Manfred planejou o roubo. Viktor vê Manfred dando dinheiro para Silvia e os acusa pele assalto à joalheria.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 6? Então assista aos vídeos.

