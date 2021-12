Joia Rara: Toni e Gaia se casam no cortiço

Em Joia Rara, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 18, no sonho de Amélia, o elefante lhe oferece uma concha com uma pérola. Sonan mostra a Tampa a pérola que encontrou nas cinzas de Ananda. Mundo discute com Franz ao vê-lo com Amélia. Manfred finge apoiar Franz em sua decisão de se casar com Amélia. Ernest fica furioso ao saber que Franz namora uma operária.

Manfred revela a Benito que odeia Franz e que pretende tirar Amélia dele. Ele e Gertrude botam sonífero no suco de Ernest, impedindo Franz de sair e pedir Amélia em casamento. Franz aceita que Manfred procure Amélia para explicar sua ausência, sem perceber que é uma cilada.Toni e Gaia se casam. Amélia diz a Gaia que está grávida.



