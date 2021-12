Joia Rara: Surge um clima entre Franz e Amélia

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 31, Venceslau insiste que Iolanda abandone Ernest, mas ela prefere ficar para não prejudicar o pai. Volpina devolve a joia para Venceslau. Aurora não cede às tentativas de sedução de Manfred. Fabrício conforta Lola. Franz e Amélia se espantam e os monges se emocionam quando Pérola faz uma prece em tibetano.

Manfred termina seu relacionamento com Lola. Arlindo diz à família que não tem dinheiro para saldar as dívidas do cabaré. Ernest leva Iolanda à força à casa de Apolônio para que ela diga a Mundo que continuará casada. Pérola chora porque os meninos do mosteiro não querem jogar futebol com ela.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 30? Então assista aos vídeos.

