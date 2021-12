Joia Rara: Sonan olha Pérola e reconhece Ananda

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 14, Sonan diz a Tenpa que se sente próximo de Pérola. Franz acusa Amélia de egoísta por não aceitar que Pérola seja tratada na mansão. Lola resolve voltar para o cabaré Pacheco Leão. Pérola pede a Ernest que não brigue mais com Amélia. Sonan tem febre e Matilde cuida dele. Hilda encontra Toni, que a convida para tomar um café. Ernest diz a Franz que pedirá a guarda de Pérola.

Hilda agradece Sílvia por ajudá-la a esconder de Ernest seu trabalho no cabaré. Décio pede dinheiro a Valter para manter em segredo seu caso com Volpina. Benito cobra o emprego na fábrica que Manfred lhe prometeu. Franz deixa a mansão do pai. Sonan olha Pérola e, emocionado, reconhece Ananda.

Perdeu o capítulo de sábado, 12? Então assista aos vídeos.

adblock ativo