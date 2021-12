Joia Rara: Silvia vai a enterro de homem misterioso

No capítulo de Joia Rara que vai ao ar nesta quarta-feira, 25, Ernest não atrapalha o casamento de Franz e Amélia. Sílvia recebe um telegrama avisando da morte do pai. Ernest diz a Franz que está arrependido e o convida para morar em sua casa com a família, mas o rapaz não aceita. Fabrício chega à festa e avisa aos amigos que estão preparando o levante contra o governo.

Amélia promete a Franz que nunca participará do partido. Todos os empresários da região negam emprego a Franz, a pedido de Ernest. Sonan diz a Tenpa que teve a visão do lugar onde Ananda renasceu. Manfred sugere que Franz trabalhe na fundição no turno da noite. Um funcionário da fábrica identifica Franz como filho do patrão.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 24? Então assista aos vídeos

adblock ativo