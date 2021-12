Joia Rara: Sílvia reencontra o filho

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 5, Davi ouve Aurora e Décio conversando e descobre que só conseguiu o emprego no clube por causa dela e termina o casamento. Viktor contrata Bibiana como babá de Heitor. Ernest acusa Manfred na frente do delegado, mas ele nega tudo. Davi volta a morar na pensão. Joel procura Aurora, que chora em seu ombro. Tavinho dorme com Gaia e Toni. Os policiais encontram papeis queimados no quarto de Manfred, que inventa uma desculpa para eles.

Sonan sugere um tratamento natural a um freguês, que acaba não comprando nenhum remédio na farmácia. Jampa distribui sorvetes para crianças que não têm dinheiro para pagar e é demitido. Manfred vai ao cortiço e ameaça Ernest, mas Mundo o defende. Artur e Laura passam a noite juntos. Bibiana leva Heitor para ver Silvia, que se emociona ao pegar o filho no colo.

Perdeu o capítulo de terça, 4? Então assista aos vídeos.

