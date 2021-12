Joia Rara: Sílvia desperta em saber quem ela é

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 10, Amélia se desespera com a condenação de Franz. Ernest também fica arrasado, enquanto Manfred saboreia a vitória. Silvia desperta na casa de Bibiana e Eufrásio. Gaia diz a Laura que entrará na justiça pela guarda de Tavinho. Pérola chega ao fórum e diz a Franz que Silvia está viva. Manfred ameaça Ernest e diz que ele será obrigado a amá-lo. Bibiana e Eufrásio se preocupam ao perceber que Silvia está com amnésia.

Matilde conta para Serena que está noiva de Rubens. Pérola escreve uma carta a Sonan pedindo que ele volte para o Brasil. Os presos dizem a Franz que estão armando um plano de fuga. Manfred continua chamando Cristina de Amélia. Aurora experimenta seu vestido de noiva. Pérola vai com Amélia visitar Ernest. Manfred se tranca no quarto com Amélia.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 9? Então assista aos vídeos.

