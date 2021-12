Joia Rara: Sílvia confessa a Viktor que é filha de Heitor

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 18, Ernest fica furioso ao saber do envolvimento entre Viktor e Sílvia e exige que o filho a abandone. Manfred insiste para que Amélia dance com ele e Franz o enfrenta. O delegado avista os quatro homens encapuzados em frente ao carro de Franz e inicia uma perseguição.

Arlindo convida Manfred a se retirar do cabaré. Odilon fica emocionado ao término de sua apresentação. Sílvia e Viktor conseguem fugir do hospital. Ela confessa a Viktor que é filha de Heitor Zampari.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 17? Então assista aos vídeos.

