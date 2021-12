Joia Rara: Sílvia acusa Manfred por acidente

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 15, Silvia pede que Bibiana e Eufrásio a ajudem a fugir da mansão com Heitor. Joel incentiva Aurora a ficar com Fabrício, enquanto Cléo diz a Lola que ela deveria namorar Davi. Manfred flagra Silvia tentando fugir de casa, mas ela dá uma desculpa e disfarça. Eufrásio diz a Viktor que Silvia se lembrou de tudo e que Manfred não a deixa sair. Laura arruma as malas de Tavinho e o leva para o cortiço, onde Gaia e Toni o recebem com festa.

Franz diz ao delegado que se entregará, mas que antes a polícia precisa tirar Silvia da mansão. Manfred entrega o dinheiro a Pilar e Benito, mas logo depois manda que seus capangas cerquem o casal. Na delegacia, Silvia acusa Manfred. Pérola incentiva Ernest a procurar emprego. Franz se apresenta ao delegado.

