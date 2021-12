Joia Rara: Serena e Arlindo se beijam após uma briga

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 30, Franz, Amélia e Tenpa procuram Pérola. Manfred fica fascinado com Aurora e comenta com Décio. Pérola se comove ao ver pessoas pobres e necessitadas. Serena e Arlindinho se beijam. Rosarinho é aplaudida ao cantar um fado no cabaré e morre de emoção. Toni diz a Venceslau que ele precisa fazer alguma coisa para salvar Iolanda.

Davi pede a Dália para levá-lo ao camarim de Aurora e fica decepcionado ao vê-la com Manfred. Os monges recebem Pérola no mosteiro e se curvam em sinal de respeito. Franz olha para os Himalaias e torce para sua vida mudar por completo.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 29? Então assista aos vídeos.

