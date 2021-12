Joia Rara: Pérola prevê explosão envolvendo Franz

Em Joia Rara, no capítulo que vai ar nesta sexta-feira, 18, Ernest e Valter combinam o casamento entre Hilda e Décio. Viktor sugere que Hilda revele a Toni sua verdadeira identidade. Sílvia diz a Ernest que Franz e Amélia vão para os Himalaias com Pérola. Franz diz aos monges que não acredita em reencarnação. Iolanda dá dinheiro para Venceslau.

Manfred e Sílvia planejam acabar com a reputação de Franz no dia do aniversário de Ernest. Toni convida Hilda para tomar chá em sua casa. Manfred confidencia a Sílvia que sabotará a produção da fábrica responsabilizando o fornecedor escolhido por Franz. Gertrude diz a Ernest que Iolanda vendeu o colar de diamantes. Pérola sonha com uma explosão.

Perdeu o capítulo que foi ao ar na quinta-feira, 17? Então assista aos vídeos.

