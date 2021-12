Joia Rara: Pérola diz para Ernest amar mais as pessoas

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 14, Franz diz ao dono do bar que é caixeiro viajante e que foi assaltado na estrada. Ernest fica desolado ao ler no jornal em que Franz está sendo procurado como fugitivo. Matilde sonha com Sonan. Manfred procura Amélia na casa de chá em seu primeiro dia de trabalho e a convida para o casamento dos pais. Manfred também manda um convite para Hilda e Viktor.

Rubens pede que Matilde marque logo a data do casamento deles. Franz pede carona na estrada, vê uma blitz e foge. Toni e Gaia contratam Nuno para conseguirem a guarda de Tavinho. Amélia proíbe Pérola de ir à mansão. Manfred se irrita ao ver Venceslau chegando à festa. Pérola foge de casa e vai para o casamento. Amélia encontra Franz na rua.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 13? Então assista aos vídeos.

