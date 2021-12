Joia Rara: Mundo pede Dália em namoro

No capítulo de Joia Rara que vai ao ar nesta quarta-feira, 23, Pérola repreende o avô por ter brigado com Amélia. Toni e Hilda se beijam. Odilon pergunta a Peteleco por que fugiu do orfanato. Moacir avisa Ernest que ele tem chances de ficar com a guarda de Pérola.

Amélia diz a Sonan que é melhor eles adiarem a viagem para os Himalaias. Dália aceita namorar Mundo. Ernest parabeniza Manfred pelo desempenho na empresa. Mundo e Dália levam Davi para se distrair no cabaré e Aurora o trata com rispidez. Pérola entra na sala de audiência e pede ao juiz que conheça os monges.

Perdeu o capítulo de terça, 22?

