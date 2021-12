Joia Rara: Mundo despreza Iolanda

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 12, Amélia não atende ao pedido de Ernest. Pilar diz a Sílvia que Manfred não é confiável e a aconselha a prestar atenção em Gertrude. Amélia deixa que Zefinha fique em sua casa até encontrar um emprego. Iolanda se oferece para ajudar Mundo a descobrir provas contra Ernest, mas ele a despreza.

Amélia vai à mansão buscar Pérola, mas Franz decide que a filha passará a noite com ele. Toni paga a fiança de Odilon com o dinheiro de suas economias. Amélia diz a Silveira que quer impedir legalmente que Ernest veja Pérola. Ernest recebe um bilhete anônimo avisando do namoro de Hilda e Toni. Amélia diz a Franz que não o ama mais.

Perdeu o capítulo de segunta, 11? Então assista aos vídeos.

