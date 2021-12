Joia Rara: Manfred tem ataque de loucura

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 7, Diante do descontrole de Manfred, Gertrude telefona para um psiquiatra. Bibiana incentiva Silvia a aparecer para Viktor. Arlindo não para de pensar no beijo de Volpina. O médico diz que vai internar Manfred, mas Gertrude pede para tratá-lo em casa. Décio diz a Valter que gastou o dinheiro dos mantimentos do restaurante em roupas. Manfred apenas finge que toma o remédio prescrito pelo médico, mas o joga fora. Aurora procura Davi na pensão e eles se beijam.

Zefinha, Josué e Laerte mentem em seus depoimentos a favor de Manfred. Amélia pede que Julieta conte apara o delegado sobre as atitudes violentas de Manfred contra Ernest. Toni procura Hilda. Pérola pede que Franz vá à casa de Eufrásio e, lá, ele encontra um anel de Silvia e recortes de jornal sobre os Hauser. Viktor vê Silvia na porta da livraria.

Perdeu o capítulo de quinta, 6? Então assista aos vídeos.

adblock ativo