Joia Rara: Manfred planeja sequestro de Pérola

Na novela Joia Rara,, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 29, Franz proíbe Pérola de sair de casa sozinha. Serena resolve cantar no show em homenagem a Matilde.

Manfred diz a Gertrude que sairá do país com Pérola. Matilde dá à luz um menino saudável. No meio do espetáculo, Serena sente as dores do parto e Arlindinho corre com ela para o hospital.

Dália chega ao hospital, vê Ernest desacordado na cama e lhe diz que está grávida. Emocionado, Ernest desperta e os dois choram abraçados. Manfred pede que Marlene o ajude a pegar Pérola.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 28? Então assista aos vídeos.

