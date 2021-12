Joia Rara: Manfred pede para Kleber fugir do país

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 17, Manfred segue Gertrude e vê quando ela se encontra com Venceslau. Toni e Gaia contam a história de sua vida para Tavinho, que fica fascinado. Rubens anuncia que Aurora não está grávida, para a tristeza de Davi. Pérola pede que Matilde espere por Sonan e não se case com Rubens. Franz pede que Mundo e Fabrício procurem Kleber. Manfred pressiona Gertrude para saber qual é a sua ligação com Venceslau, mas ela desconversa.

Kleber consegue fugir de Mundo e Fabrício. Matilde prova seu vestido de noiva. Manfred vasculha o quarto de Gertrude e descobre fotos dela com Venceslau. Serena intercepta a carta de Sonan para Matilde. Sonan entrega seus votos e passa a usar roupas ocidentais. Manfred, furioso, pergunta a Gertrude se ela e Venceslau foram namorados.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 16? Então assista aos vídeos.

