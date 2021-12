Joia Rara: Manfred ouve policiais e ameaça Marlene

Na novela Joia Rara, no Capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 1º, Lili explica para Marlon tudo o que aconteceu enquanto ele esteve sob o efeito da máquina. Thomaz aceita namorar Fernanda. Lili avisa a André, Celina e Guto que Marlon recobrou sua consciência, mas que seguirá fingindo. Marlon convence Angelique de que precisa passear pela Comunidade. Priscila conta para Heloísa sobre o namoro de Thomaz e Fernanda. Álvaro se irrita com os elogios que Jorge recebe de Thomaz. A recepção feita por Romildo para Selma e Rita é um fracasso, e Nilson tem uma ideia para ajudar a dupla. Flávio e Fernanda convidam Heloísa e Thomaz para ir ao cinema.

Nilson arma com Romildo uma grande festa para Selma e Rita. Marlon tem uma ideia para dar prosseguimento ao plano de Lili. Marlon chega à sala onde André, Celina e Guto estão presos. Priscila comenta com Marcelo a respeito de uma reportagem sobre fertilidade. Marlon avisa a Celina, André e Guto que abrirá a cela para eles fugirem durante a noite. Lili chega a Tapiré. Álvaro reclama de Jorge para Inês. Fátima conta para Lili que LC matou sua mãe. Cacá fica com ciúmes de Rita. Lili fala para William que precisa levá-lo preso para a Comunidade.

