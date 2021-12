Joia Rara: Manfred foge do hospital psiquiátrico

Na novela Joia Rara,, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 27, Arlindo anuncia no cabaré que fez as pazes com Miquelina e todos comemoram. Aurora diz a Joel que Aderbal é um conquistador de mulheres, deixando o amigo cabisbaixo.

Laura procura Artur e os dois reatam o namoro. Aderbal admite para Hilda que quer ser mais do que amigo de Joel. Iolanda diz a Mundo que vai se candidatar a um cargo público.

Manfred consegue fugir do hospital psiquiátrico. Mundo não apoia Iolanda na decisão de se candidatar. Manfred cerca o cortiço para vigiar Pérola.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 26? Então assista aos vídeos.

