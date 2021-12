Joia Rara: Manfred diz que é o verdadeiro pai de Pérola

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 26, Amélia se assusta com os devaneios de Manfred sobre um possível romance entre os dois. Franz consegue o emprego de volta na livraria. Laura pede que Ernest dê um trabalho para Décio. Cristina e Manfred se encontram no apartamento dele. Gaia aconselha Amélia a contar para Franz que saiu com Manfred antes de conhecê-lo.

Manfred chama Cristina de Amélia e diz que quer levá-la para Nova York e Paris. Ernest e Dália almoçam juntos. O dono de uma galeria convida Viktor para expor seus trabalhos. Um joalheiro famoso chama Silvia para trabalhar com ele. Arlindo anuncia que haverá um baile de carnaval no cabaré. Manfred diz a Ernest que é o verdadeiro pai de Pérola.

Perdeu o capítulo de terça, 25? Então assista aos vídeos.

