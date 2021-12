Joia Rara: Manfred descobre esconderijo de Franz

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 31, Ernest confessa aos filhos que é culpado pela morte de Catarina. Ernest pede perdão aos filhos, que ficam chocados com a história.

Manfred avisa ao delegado que Franz está no cortiço. Ernest afirma que descobrirá as provas que provam a inocência de Franz no acidente de Sílvia. Valter pede a Décio que não revele a Davi que ele foi contratado a pedido de Aurora.

Ernest finge para Manfred que quer ficar ao seu lado. Manfred arruma o quarto do pai e, aturdido, vê pela janela Silvia parada no portão da mansão.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 30? Então assista aos vídeos.

