Joia Rara: Manfred ataca Amélia

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 28, Amélia afirma para Ernest que Pérola é filha de Franz. Benito chantageia Manfred para não contar o que sabe sobre ele. Iolanda se preocupa com o ciúme de Mundo. Toni pergunta a Hilda se ela está saindo com Aderbal Feitosa. Manfred se declara para Amélia e lhe dá um anel, que entala em seu dedo.

Franz se irrita e avisa que devolverá o anel para Manfred. Pérola diz a Matilde que seu bebê é um ser especial. Manfred pede que Benito o agrida. Odilon e Nuno conversam sobre Belmira. Zefinha diz a Ernest que Amélia e Manfred tiveram um namoro. Manfred aparece muito ferido na casa de Amélia e desmaia na frente dela.

Perdeu o capítulo de quinta, 27? Então assista aos vídeos.

