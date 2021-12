Joia Rara: Manfred ataca Amélia

Na novela Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 26, Manfred discute com Ernest e diz que ele não deveria ter expulsado Gertrude da mansão. Pérola insiste para que Franz a leve à casa de Ernest. Aurora e Lola brigam no clube e os clientes aplaudem achando que era um número ensaiado.

Na mansão, Pérola abraça Manfred, deixando-o emocionado. Peteleco diz a Hilda que gostaria que ela voltasse para Toni. Gertrude e Venceslau levam Manfred para casa.

Laura decide aceitar a proposta de trabalho de Ernest na joalheria. Manfred segue Amélia e acaba atacando a mulher de Franz. Manfred diz a Amélia que contará para Franz que eles foram namorados.

Perdeu o capítulo de quarta, 26? Então assista aos vídeos.

adblock ativo