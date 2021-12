Joia Rara: Manfred aparece no casamento de Franz e Amélia

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 6, Franz pede que o delegado espere passar seu casamento com Amélia para prendê-lo. Gaia, Toni e Iolanda descobrem que Laura fugiu com Tavinho. Hilda trava e não consegue cantar no palco do cabaré na frente de todos. Tenpa tenta fazer Matilde esquecer Sonan. Manfred se vangloria no clube por ter agora o sobrenome Hauser. Pérola e Franz vão à mansão convidar Ernest para o casamento.

Artur vai com Laura e Tavinho para um hotel. Ernest se emociona com as palavras de carinho de Pérola. Serena consegue abrir a algema que a prende a Arlindinho. Davi diz a Dália que conseguiu dar um passo sozinho, mas pede que ela não conte nada para Aurora. Tavinho pede que Laura o leve de volta para casa. Começa o casamento de Franz e Amélia. Manfred aparece de surpresa no fim da cerimônia.

Perdeu o capítulo de sábado, 4? Então assista aos vídeos.

