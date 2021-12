Joia Rara: Manfred acusa Franz de matar Sílvia

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 2, Ainda desacordada na casa de Bibiana e Eufrásio, Silvia chora e chama pelo filho. Salete não fala a verdade sobre Tavinho para Laura e Iolanda, mas elas descobrem que Ernest deixou a criança lá. Pérola tem um pressentimento e encontra o lugar onde Manfred está com Amélia. Franz, Mundo e Fabrício resgatam Amélia e Manfred foge com os capangas.

Uma funcionária do orfanato conta para Laura e Iolanda que Tavinho é filho de presos políticos. Viktor, Manfred e Ernest são chamados para depor sobre o acidente de Silvia. Joel e Cléo seguem Aurora e Davi até a igreja. Manfred diz ao delegado que Franz é o responsável pela morte de Silvia.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 1º? Então assista aos vídeos.

