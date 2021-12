Joia Rara: Mafred acredita que Silvia é uma assombração

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 6, Hilda visita Mama Francesca e encontra Gaia. Manfred vê Silvia na rua e, descontrolado, vai para casa chorando, dizendo que viu um fantasma, e se esconde atrás das cortinas. Aurora pede que Joel volte a trabalhar com ela. Gertrude se preocupa com a saúde mental do filho e desabafa com Venceslau. A pedido de Manfred, Zefinha rouba um vestido de Amélia do varal do cortiço. Joel não tem coragem de dizer a Lola que voltará a trabalhar com Aurora.

Manfred convida Cristina para jantar na mansão e lhe dá o vestido de Amélia e uma peruca. Pérola e Ernest servem o jantar de Amélia, que fica constrangida. Serena recusa a sobremesa e todos na pensão estranham. Volpina e Arlindo se beijam. Viktor estranha ao ver um fio de cabelo ruivo na manta de Heitor. Gertrude chega à mansão, vê Cristina vestida como Amélia e a manda embora, deixando Manfred furioso.

Perdeu o capítulo de quarta, 5? Então assista aos vídeos.

adblock ativo