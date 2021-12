Joia Rara: Lola revela que ajudou nas armações de Manfred

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 3, Fabrício termina o namoro com Lola. Rubens e Gertrude impedem que Manfred seja violento com Ernest, que passa mal e é levado para o hospital. Valter elogia o trabalho de Davi. Ernest conta para Amélia o que descobriu de Manfred e pede para morar um tempo no cortiço.

Laura e Tavinho saem de casa e vão morar na pensão. Lola conta para Amélia, Gaia, Toni e Mundo que ajudou Manfred a botá-los na cadeia a mando de Ernest. Pérola pede que Franz perdoe Ernest.

