Joia Rara: Lola briga com Aurora por causa de Manfred

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 5, Amélia fica transtornada com a notícia da gravidez de Sílvia. No Brasil, o médico diz a Ernest que Iolanda está grávida. Aurora consegue vender um dos selos da coleção deixada por Rosarinho e exige de Arlindo uma comissão.

Mundo fica arrasado ao saber, por Iolanda, que o filho que ela espera é de Ernest. O médico confirma a gravidez de Sílvia, deixando-a surpresa. Pérola diz que seu coração não sente que ela terá um irmão. Iolanda confessa a Laura que o filho que espera é de Mundo e Ernest escuta a conversa escondido.

