Joia Rara: Joel se casa com Cléo

Em Joia Rara, no Capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 31, Manfred insiste para Pérola acompanhá-lo. Amélia se desespera ao ver que Pérola sumiu e deduz que Manfred está com ela. Marlene se assusta quando percebe que Manfred está fora de si.

Dália esconde de Ernest que sua neta está com Manfred. Marlene aproveita a ausência de Manfred para comprar comida e foge com Pérola, mas é surpreendida com a presença dele no meio da estrada.

Perdeu o capítulo de sábado, 29? Então assista aos vídeos.

