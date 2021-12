Joia Rara: Hilda dá um tapa na cara de Gaia

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 27, Ernest se emociona ao ver Franz, mas não revela a verdade sobre Manfred. Rubens recebe um telefonema. Toni fica arrasado ao ver Hilda ir embora. O delegado chega ao hospital com Manfred, pede para revistar os leitos e não encontra Franz. Sílvia diz a Bibiana que precisa pesquisar sobre a família Hauser para tentar se lembrar de tudo. Davi é contratado por Valter. Franz sai da enfermaria vestido de médico sem ser visto por Manfred e o delegado. Sonan e Matilde namoram. Hilda procura Gaia. Franz, Amélia e Pérola se encontram.

Franz comenta com Amélia e Pérola que não conseguiu descobrir o motivo da chantagem que Manfred faz com Ernest. Sílvia diz a Bibiana e Eufrásio que pode se lembrar de sua história se começar a ler sobre a família Hauser. Manfred tranca Ernest no quarto. Toni diz a Gaia que fará tudo para ter Hilda de volta. O delegado desconfia de que Ernest aja sob as ordens de Manfred. Mundo e Iolanda pressionam Venceslau a contar o que ele sabe sobre Manfred. Laura pede a Artur que a ajude a descobrir as falcatruas que Valter armou com Ernest. Gertrude impede que Venceslau coma um prato envenenado por Manfred.

Perdeu o capítulo de sábado, 25? Então assista aos vídeos.

